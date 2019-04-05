非蘋手機拉貨 大立光3月營收彈升55% 首季年增逾1成

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 3 月營收為 39.26 億元，已達去年 11 月旺季營收水準，月增 55.02%，年增 24.92%，證券分析師黃漢成看好，大立光 4 月在華為手機品牌廠拉貨力道強勁帶動下，營收將再成長到 40 億元以上，第 2 季將重回百億元以上。

分析師張陳浩並指出，以目前大立光的股價位階，加營運上升趨勢明確，大立光可望獲法人再度向上調高目標價。

大立光今天早晨公布的最新營收，今年首季營收為 98.24 億元，季減 21.06%，年增 10.66%，大立光也就最新的接單及出貨狀況預估，4 月營收將優於 3 月。法人預估，大立光第 2 季營收動能可望持續推升，單季營收推升到 120 億元以上的規模。

大立光 3 月出貨產品結構，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%，其他產品 10% 內。

黃漢成先前即看好，中國大陸品牌華為手機鏡頭拉貨有助大立光營收，估大立光 3 月營收將達 35 億元。

大立光將在 4 月 11 日由執行長林恩平主持召開法說會，除提出首季獲利狀況，法人將關心大立光三大重點，包含 3 月後的接單爬升力道，手機多鏡頭、指紋辨識等產品設計趨勢，另外還有擴廠、再覓地擴建廠進展等三大重點。

在大立光之後，台積電 (2330-TW) 也將於 18 日召開法說會，兩大廠將揭幕第 2 季景氣動向，也將是電子族群多空指標。