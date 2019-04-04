〈電子業員工分紅〉記憶體廠去年獲利亮眼分紅大增 南亞科、旺宏平均每人可領超過40萬元

國內 DRAM 與 Flash 廠去年大多寫下本業獲利創高、或每股純益寫下逾 10 年來新高的好成績，在員工分紅數字上，也較 2017 年大幅成長。若以平均每人可領到的分紅數字來看，南亞科 (2408-TW) 以 56 萬元居冠，其次為旺宏 (2337-TW) 的 40.7 萬元。

DRAM 價格歷經 9 個季度的價格走揚，由去年第 4 季起反轉走跌，結束產業上升循環，不過，在前 3 季的優異表現帶動下，南亞科去年全年稅後純益達 393.62 億元，因 2017 年有龐大的業外處分美光股份收益入帳，使獲利年減 2.3%，為歷史次高水準，但本業獲利則是寫下歷史新高成績，每股純益 12.8 元。在本業表現亮眼帶動下，南亞科 2018 年員工分紅也大幅成長近 3 成。

南亞科公司章程規定，當年度若有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前的稅前淨利，提撥 1% 至 12% 為員工酬勞，但若公司還有累積虧損時，應先保留彌補數額。南亞科董事會已通過 2018 年員工分紅為新台幣 17.4 億元，較 2017 年的 13.64 億元增加逾 27.5%，若以員工總數約 3100 人計算，平均每人可領到約 56 萬元，高於 2017 年的平均約 45 萬元。

旺宏去年雖然受到美中貿易戰，影響客戶拉貨動能，使 ROM 出貨旺季不旺，但在東芝權利金的業外收入挹注下，第 4 季稅後純益達 28.67 億元，每股純益 1.57 元，創單季新高。去年全年稅後純益 89.93 億元，年增 63%，每股純益 4.94 元，創近 23 年新高，員工分紅也因此較前一年大幅成長 67%。

旺宏公司章程規定，以當年度獲利扣除累積虧損後餘額的 15% 為員工酬勞，2018 年員工分紅共約 16.7 億元，較 2017 年的 9.97 億元大增 67%，若以員工總數約 4100 人計算，平均每人可分得 40.7 萬元，高於 2017 年平均的 24.3 萬元。

華邦電去年則同樣受惠記憶體價格走強與需求暢旺帶動，雖然第 4 季受到市場需求疲弱影響，使 DRAM 與 Flash 營收均季減逾 1 成，但去年全年稅後純益仍達 74.46 億元，年增 34.14％，每股純益 1.87 元，寫下近 18 年來新高的好成績，員工分紅也較 2017 年大幅成長 1.4 倍。

華邦電公司章程規定，以扣除員工與董事酬勞前的稅前淨利，提撥不低於 1% 為員工酬勞。據公開資訊觀測站資料顯示，華邦電 2018 年提撥約 2% 為員工分紅，較 2017 年的 1% 提升，員工分紅總金額共約新台幣 1.64 億元，較 2017 年的 6788 萬元大幅成長約 1.4 倍，若以員工總數約 2800 人計算，2018 年員工分紅平均每人可領到約 5.9 萬元。