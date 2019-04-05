紐約匯市 — 就業數據激勵美元走強 德經濟數據不佳拖累歐元下跌

週四 (4 日)，美國首次申請失業救濟金人數意外下滑，美元小幅上漲；德國經濟數據疲弱、義大利將下修經濟增長預測，歐元走跌。

週四 (4 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 上揚 0.21% 報 97.29，美元兌日圓匯率上漲 0.14% 報 111.64。

美國勞工部公布，週四美國首次申請失業救濟金人數下滑 1 萬人，經季節調整後為 20.2 萬人，創 1969 年 12 月 6 日以來新低，該數據顯示，儘管美國經濟增長放緩，但勞動力市場持續強勁。

市場亦密切關注週五 (5 日) 的美國非農就業數據 (NFP)，以及美國總統川普預計將宣布與中國國家主席習近平舉行簽約峰會的日期。

CMC Markets 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示：「我們很快就會看到美中和平解決方案，以及很快達成一致意見的想法。」

英鎊兌美元下滑 0.68%，報 1.3072；歐元兌美元下跌 0.10% 報 1.1223。

德國 2 月份德國工業訂單降幅創 2 年多來最高，以及義大利將其 2019 年經濟增長預測下調至 0.3% 或 0.4%，引發對該地區經濟成長疲軟的擔憂，歐元兌美元週四 (4 日) 下跌。

英國國會 3 日通過表決，反對無協議脫歐，英國首相梅伊 (Theresa May） 尋求再次延遲脫歐，但目前困難重重，梅伊需要英國國會同意新的脫歐日期，並於 4 月 12 日前通過，還必須獲得歐盟批准，所剩時間相當緊張，導致英鎊承壓。

隨著內閣馬拉松會議後，週四英鎊兌美元下滑，保守黨和工黨團隊進行跨黨派協商。一些市場消息指出，此談判並不具有建設性。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 3 日警告除非通過梅伊版脫歐協議，否則不會再同意短暫延期英國脫歐大限。

Fxstreet 分析師表示，英國脫歐的不確定性正嚴重影響貨幣表現，地緣政治風險正在上升，美元已經升值作為避險資產，以便投資者限制其風險暴露。

隨著德國、韓國和中國在內的主要出口國數據持續疲弱。

Scotiabank 駐多倫多首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「我不得不懷疑這是否存在一個潛在的擔憂，反映對關稅談判後全球貿易走向的擔憂，或許更多地表明，全球經濟即將出現更明確的放緩。」