中國經濟成長趨緩 澳幣、紐幣恐倒楣

根據研究機構觀察，中國經濟成長趨緩，將對澳洲、紐西蘭兩大貿易夥伴國的貨幣，造成衝擊；2019 全年，澳幣、紐幣走勢，恐持續疲軟。

台北時間週三 (13 日) 下午 2 點 32 分，Investing.com 報價顯示，澳幣兌美元下跌 0.33%，至 0.7056；紐幣兌美元下跌 0.28%，至 0.6840。

中國國務院總理李克強上週於第 13 屆全國人大 2 次會議，發表政府工作報告；他指出，2019 年，國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，今年中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

經濟研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 報告稱，澳洲對中國出口占比達 3 分之 1，紐西蘭對中國出口占比則為 24.9%，依存度相當高；值得注意的是，中國是全球最大鐵礦消費國，一旦需求下滑，作為全球最大鐵礦出口國的澳洲，將備感壓力。

凱投宏觀報告預期，在中國經濟成長趨緩的情況下，其商品需求將隨之減少，價格也會下降。

報告指出，「我們預估，澳幣、紐幣的跌幅最大」，因為這兩個國家對中國市場的依賴程度高，2019 全年，澳幣、紐幣恐將維持疲弱走勢。

報告稱，除澳幣、紐幣外，加幣走勢亦顯疲弱；2018 年，在十大工業國 (G10) 貨幣中，加幣、紐幣表現相對較差，「有鑑於這些國家對食品、能源、金屬出口的高度依賴，(貨幣走軟)這並不奇怪。」