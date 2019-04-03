供給趨緊 油價直逼70美元

根據《彭博社》報導，石油輸出國組織 (OPEC) 執行減產，加上美國對伊朗、委內瑞拉祭出制裁，影響其原油出口，使供給趨緊跡象漸增，今 (3) 日油價續揚，布蘭特原油直逼每桶 70 美元。

台北時間週三晚間 6 點，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.61%，至每桶 69.79 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.30%，至每桶 62.77 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

受供給趨緊影響，2019 年首季，布蘭特與西德州中級原油，分別上漲 27% 及 32%，創近 10 年同期最大漲幅。

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

統計資料顯示，OPEC 上月平均每日減產 29.5 萬桶，總產量為每日 3038.5 萬桶，沙烏地阿拉伯持續執行超額減產，伊朗、委內瑞拉因遭美國制裁，產量已降至 2015 年以來新低。

據悉，美國打算「加碼」，對伊朗施加更多制裁；另一方面，委內瑞拉一座重要碼頭，再度陷入停擺，原油出口勢必受阻。

美中貿易談判前景樂觀，緩解了全球經濟成長趨緩，影響原油需求的擔憂情緒；英國《金融時報》報導稱，雙方已解決了協議中的多數議題，但對於如何落實協議，仍未取得共識。