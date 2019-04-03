【華冠投顧】台股高檔震盪清明連假後盤勢如何看呢?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2442 新美齊、8213 志超、3546 宇峻、4426 利勤、2327 國巨。

台股盤勢分析:

煙火秀 11

台北股市早盤上漲 + 34 開出，但是在節前賣壓的湧出下，加權指數開高走低，一度由紅翻黑；下半場押寶買盤轉強，終場指數小漲 + 14 點作收，收在 10704 點，成交量 1163 億。

『煙火秀』…『煙火秀』… 今天已經來到第 11 集了!! 在國際股市不斷的助攻下，台股今天終於成功站上 10700 點關卡。不過，回顧過去二周時間，指數不過就是 200 點的震盪；盤勢的重點也如預期一樣，集中在人氣股的輪動輪漲。『節前賣壓』今天正式告一段落，尾盤甚至出現壓寶性買盤；顯示四月的台股，散戶人氣明顯開始回籠。

今天賣壓已經開始縮手，台股是否『換手再上』?! 下星期是一個關鍵期，這裡我們一樣不過度預期。只是就目前籌碼流動結構看，『煙火秀』的行情，短線應該沒有那麼快結束；建議投資朋友作好『汰弱留強』，四月台股再接再勵，繼續再賺一波!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4426 利勤、2392 正崴、3338 泰碩、6150 撼訊、3390 旭軟、3189 景碩、3037 欣興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1213 大飲、3086 華義、6552 易華電、4960 誠美材、6158 禾昌、3630 新鉅科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。