【日盛投顧】清明長假假前，台股量縮震盪

◆盤勢分析



1. 周二美股四大指數漲跌互見，但晨間傳中、美將有望傳出好消息，亞洲股市快速轉強。台股早盤開高再創 10741.56 的波段新高，但因台股即將面臨清明長假，市場追價力道有限，終場指數收在 10704.38 點，上漲 14.08 點，漲幅 0.13%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小黑 K 棒，收盤雖有回落，但盤中仍創波段新高價。

(2) 量能：長假節前成交量縮至 1163.09 億元，靜待節後放量表態。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 40.27 億元；外資 + 27.95 億元、投信 - 3.83 億元、自營 + 16.16 億元。

3.OTC 指數早盤開高後，狹幅橫盤震盪，終場收 141.27 點，上漲 0.37%，目前短線上方壓力為 145 點，下方支撐為 138.29 點。

量縮個股輪動 PCB、生技表現亮眼

1. 比特幣：因前一交易日比特幣大幅反彈超過 20%，隨然 IC 設計龍頭 3443 創意漲多修正，但指標顯卡 2399 映泰、6150 撼訊、5386 青雲、2465 麗臺股價上漲超過 3%。

2.PCB：5G、雙向充電等題材，帶動整體族群股價緩步推升，5340 建榮、3037 欣興、8046 南電、3189 景碩、2313 華通創波段新高，5349 先豐、2368 金像電高檔震盪。

3. 電子零組件：4960 誠美材轉為全額交割，周三股價開低走高，市場預期轉單題材，8215 明基材股價紅盤震盪。增亮膜有望漲價，4933 友輝股價創波段新高。

4. 散熱模組：族群高燒不退，3324 雙鴻、3017 奇鋐、3338 泰碩、6230 超眾漲幅超過 1%，呈現盤面多方的主流。

5. 被動族群：周三亞洲被動元件個股彈升，帶動台灣 2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、6173 信昌電股價轉強。

6. 自行車：2019 年電動自行車產業前景佳，雙雄 9921 巨大、9914 美利達股價緩步推高。

7. 工具機：中美貿易戰逐漸和緩，工具機有望走出谷底，4540 全球傳動、2049 上銀、1597 直得、1590 亞德客 - KY 等股價連續兩天強勢。

8. 生技、製藥：1795 美時，市場預期在戒毒癮及血癌藥兩個藥品加持下，EPS 上看 5 元，股價早盤強彈 5%，收復五日線。1760 寶齡受惠拿百磷美國營收抽成比率倍增、歐洲及韓國開始銷售、大陸里程金入帳，早盤放量上攻。