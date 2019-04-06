〈潛力股〉金像電去年轉盈 網通及伺服器板產能高迎合需求

金像電 (2368-TW) 去年營運轉虧為盈，每股純益 0.42 元，受惠全球企業大型資料中心應用伺服器等相關產品，因企業建置新資料中心、更新原有資料處理中心等需求帶動走揚，金像電股價盤底走勢，也正待進一步提出好的獲利成績而加以突破。

金像電去年營收 205.96 億元創歷史新高，今年在伺服器、資料中心用板需求明確下，營收可望續站穩 200 億元以上，並維持穩定成長。金像電去年營收 205.96 億元，毛利率 14.57%，年增 4.75 個百分點，稅後純益 2.28 億元，較去年轉虧為盈，每股純益達 0.42 元。

隨著高層數伺服器、基地台及網通板接單走揚，金像電將原生產 NB 板的江蘇常熟一廠產能，轉而提供中低階伺服器板及網通板，由金像電產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45%，其次網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。

金像電目前有包括台灣桃園、江蘇蘇州及常熟各廠，產能合計達 580 萬呎，目前以設備汰舊換新及去瓶頸為主，並沒有大幅擴充產能的規劃。

以近 10 年金像電營收資料來看，2010 年及 2011 年 NB 板均占金像電營收的 4 成之上，但 2012 年降至 28% ，並一路下滑到去年 19% ，取而代之的是伺服器板、基地台板及網通板的營收走揚，這兩大類別在去年營收合計占比已達 74%，今年在企業建置新資料中心、更新原有資料處理中心等需求走高帶動下，比重可望向上。金像電 2019 年 1-2 月的營收 28.34 億元，年減 5.34%。