外資看好金像電5G用板今年大量出貨、目標價18.8元 股價漲停

PCB 大廠金像電 (2368) 因今早市場傳出，外資圈看好該公司今年 5G 用板將大量出貨，將帶動公司營運績效大彈升，為此，目標價上看 18.8 元，在此利多激勵下，金像電今早開小高後，隨買單大舉湧入，股價持續走高，12 點不到就攻上漲停的 14.4 元價位鎖住，並有超過 5600 張的委買張數高掛。金像電 2019 年營運展望，主要有兩大利多，其一為 5G 相關基地台、400G Switch 用板大量出貨，此類板平均單價與毛利率均優於一般用板，對金像電營收、毛利率與獲利都有不錯的加分效果。第二則是金像電三大產線中，目前僅 HDI 產線還在虧損狀態，今年可望透過產線整頓、產品線調整、良率提升，帶動該產線不虧損。



此外，若匯率不要有太大變動，加上本業營運績效提升，外資圈估算，金像電今年每股獲利將有望達到 1.5 元到 2 元，也因此，將金像電目標價提升到 18 元到 19 元，基本面有營運績效大幅彈升，加上金像電本身也是 5G 受惠的主要概念股之一，在雙重利多加持下，金像電今日股價提前亮燈漲停慶祝。