PCB廠金像電、邑昇去年營收衝高並轉虧為盈 看旺今年

PCB 廠去年財報公布接近尾聲，以全球最大的規模的臻鼎 (4958-TW) 以稅後純益 84.84 億元，每股 10.5 元拿下冠軍，但值得留意的是邑昇 (5291-TW) 及金像電 (2368-TW) 去年營運的轉虧為盈，每股純益分別為 1.2 元及 0.42 元。

其中，金像電去年營收以 205.96 億元創歷史新高，今年在伺服器、資料中心用板需求明確之下，營收可望續站穩 200 億元以上，並維持穩定營運成長。金像電去年財報營收 205.96 億元，毛利率 14.57%，年增 4.75 個百分點，稅後純益 2.28 億元，較去年轉虧為盈，每股純益達 0.42 元。

金像電隨著高層數伺服器板、基地台板及網通板接單走揚，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階的伺服器板及網通板，由今年前 3 季的產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45%，其次為網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。金像電目前有包括台灣桃園、江蘇蘇州及常熟各廠，產能合計達 580 萬呎，目前以設備汰舊換新及去瓶頸為主，並沒有大幅擴充產能的規劃。

以近 9 年的金像電的營收資料來看，2010 年及 2011 年 NB 板均占金像電營收的 4 成之上，但由 2012 年降至 28% 並一路下滑到去年的 19% 占比。取而代之的是伺服器板、基地台板及網通板的營收走揚，這兩大類別在去年營收合計占比已達 74%。

而邑昇去年大幅進行製程去瓶頸，並增設二次銅製程，提升技術能力，最高能生產 12 層板，去年毛利率大增 3.2 個百分點，稅後純益 3941 萬元，大幅扭轉 2016 年以來連續 2 年的虧損窘境，每股純益達 1.2 元，

邑昇去年財報，營收 10.33 億元，毛利率由 13.93% 提升 3.2 個百分點到 17.13%，年增率 3.2 個百分點，稅後純益 3941 萬元，每股純益達 1.2 元，優於前年的每股虧損 0.75 元，轉機性濃厚。邑昇董事會也決議，去年盈餘每股擬配發 0.8 元現金股利，是 4 年來股利新高。

邑昇去年營收 10.33 億元，稅後純益 3941 萬元，較前年轉虧為盈，每股純益達 1.2 元，邑昇主管說，去年為轉型元年，營運上已有重要進展。

邑昇在台灣桃園的 PCB 月產能約 15 萬平方呎，邑昇主管指出，完成 PCB 廠製程去瓶頸，並增設二次銅製程，提升製程技術能力，目前最高能生產 12 層板，應用產品類別在於網通、工業電腦、車用影音等產品。

邑昇主管指出，去年營收 10.33 億元，其中 LED 行動照明產品占 15%，PCB 業務已提升到 85% 的營收比重，在去年行動照明產品及 PCB 生產業務均處於盈餘的狀態。