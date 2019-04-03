紐約匯市—風險胃口冷卻 美元重拾力道

週二 (3 日) 交易，美股和其他風險資產經過週一漲勢後，風險胃口稍微冷卻，美元重拾力道。

週一因中國經濟數據優於預期，刺激市場風險胃口，推升全球股市和風險貨幣 (如新興市場貨幣)。中國服務業採購經理人 3 月份指數稍晚將公布。

週一公布，中國的 Markit/Caixin 製造業採購經理人指數 3 月份上升至 50.8，優於預期的 49.8，也自前月 49.9 升上來。該指數以 50 為產業擴張或萎縮的分水嶺。

ICE 美元指數上升 0.1% 至 97.361。

週二美國經濟數據清淡，僅 2 月耐久財訂單萎縮 1.6%，但萎縮程度低於預期，而同月份核心資本支出訂單下滑 0.1%。

風險偏好下降，使得澳元和紐元成了早盤 G-10 表現最差的貨幣。

澳元方面，週二走疲顯然與優於預期的經濟數據背道而馳，數據包括建築許可大增 19.1%，遠優於先前估計萎縮 3.5% 的情況。澳洲央行 4 月會期維持利率不變。

澳元兌美元下跌 0.7% 至 0.7063 美元。

英國首相梅伊表示，為了確保英國有協議脫歐，脫歐最後期限有必要短暫、進一步推遲。她還表示願意與反對黨工黨領袖 Jeremy Corbyn 共同討論脫歐協議內容，這推升英鎊收復稍早跌幅。

英鎊兌美元近時交易上升 0.1% 至 1.3114 美元。

英國國會週一表決脫歐計畫的替代方案，但卻未有選項取得多數決，最接近的提案是關稅同盟，但因少了 3 票而無法取得多數決。

Bannockburn 全球外匯的首席市場分析師 Marc Chandler 表示，「似乎越來越有可能得靠全國大選才能打破僵局，若然，這將是 4 年內第三度全國大選。」

此外，一樣受脫歐進展影響的歐元，同時也面臨自身的經濟成長壓力，週二交易時間處於負面領域，最終歐元兌美元自前一交易日的 1.1216 美元下降至 1.1198 美元。