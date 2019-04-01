〈每日外資外匯觀點〉經濟數據重頭戲考驗美元反彈 建議做空歐元兌美元

ICE 美元指數上周成功站上 97 關卡，周一將面臨美國零售銷售及 ISM 製造業 PMI 數據公布的考驗；此外歐元區將公布通膨數據，英國將再就不同脫歐選項舉行第二輪指示性投票，預期都將引發外匯市場波動。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數上周上漲 0.5%，創下近三周來最佳表現，Amplifying 全球外匯資本創辦人 Greg Gibbs 表示，美元似乎重新取得主導地位，歸結原因，主要是因為美國聯準會轉向鴿派，而其他主要央行也紛紛在經濟前景放緩下，紛紛轉向鴿派，在其它貨幣走軟下，推動美元走強。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 最新撰文指出，歐元區系列 PMI 數據將公布，預期歐洲經濟表現將遜於美國，因此建議做空歐元兌美元。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在英鎊方面，Langlands 認為，受英國脫歐進程不順利影響，英鎊走勢壓力沈重，尤其是英鎊兌日圓，從技術線形來看，以乎頭肩頂已經成形。

高盛分析師 Adrian Paul 表示，英國脫歐協議周五再度遭到議會否決，意味著英國脫歐的進程將拖得更久，而且延期愈久，英國不脫歐的可能性就愈大。

高盛並預期，透過二次公投，或者英國單方面撤銷第 50 條的方式來推翻 2016 年脫歐決定，目前可能性已經從 35% 攀升至 40%。

瑞銀策略師 Caroline Simmons 也認為，如果英國國會不批准脫歐協議，英國進一步延長脫歐時間的可能性上升，而且從目前看來，這是很有可能。