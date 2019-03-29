分析師：不只殖利率曲線掛掛 更多跡象顯示股市高點已過

經濟增長放緩和殖利率曲線倒掛，讓許多投資人擔心未來 1-2 年內可能經濟衰退，但另一方面，歷史顯示，在衰退前股市仍會有一番作為，也使一些人準備抓緊機會操作。

不過，一些分析師及經濟學家警告，統計平均值可能造成誤導，依當前實際情勢，股市恐怕高點已過，未來最多只會見到溫和上揚。

道瓊指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

Capital Economics 的市場經濟學家 Oliver Jones 指出，股市在殖利率曲線倒掛之後的數月內，確實可能持續上攻，但這絕不是規則，在經濟數據明確走弱之下，投資人這次恐怕不會這麼幸運。

Jones 認為，工資增長已見放緩、零售業開始減弱、美國對進口需求減少、以及企業獲利減少，都是不利因素。如果以過去的例子對照，他相信，這次市場像 1973 年那樣表現，當時市場在殖利率曲線倒掛前的 6 個月見到高點。

Capital Economics 在週四 (28 日) 的報告中指出，「儘管我們預計經濟增長將大幅放緩，，而非經濟衰退，但 1973 年的情況重現似乎是比較合理的」。Capital Economics 對年底標普 500 指數的預測值是 2300 點，比現在約低 18%。

相較之下，JonesTrading 首席市場策略師 Mike O'Rourke 認為，這次的情況更像 2000 年的市場。當時，標普 500 指數在 3 月 24 日見頂，但殖利率曲線在 3 個月後才倒掛，經濟衰退則是在 2011 年 3 月發生，相當於股市高點出現後的 1 年、倒掛後的近 8 個月後。

J.P. Morgan 量化及衍生工具研究部主管 Marko Kolanovic 則在本週的報告中主張，倒掛後的幾個月甚至幾季之後，股市都可見到強勁的回報，只有在約 30 個月以後，標普 500 指數的回報率才會低於平均水準。