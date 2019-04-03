【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中第九輪貿易談判展開，消息指出雙方已經接近達成協議，台股早盤跟隨亞股開高，不過受到清明年假即將開始影響，隨即賣壓湧出，大立光及鴻海盤中下跌超過１％，台積電大都在平盤上游走，被動元件族群異軍突起扮演撐盤腳色，收盤加權指數上漲 0.13%，站上 10700 點。

《國際金融市場焦點分析》

據金融時報報導，美中高級官員已經解決貿易爭端的大部分問題，不過亦有消息指出中國社保基金計畫削減其在全國最大銀行之一交通銀行中的持股，此舉被市場解讀為中國政府可能希望近期高漲的股市暫時降溫，今日早盤在白酒、工業大麻以及軍工股表現弱勢下，上証指數走勢顯得膠著，不過午後券商股再度拉升，伴隨區塊鍊概念走強，上証指數在尾盤急拉突破 3200 點。

《國際商品市場焦點分析》

市場持續反映 OPEC 產量下滑的利多，且市場預估美國原油庫存有望減少，雙雙提振 WTI 上探年線關口，加上中美貿易談判持續有所進展，帶動市場風險偏好升溫，此外，委內瑞拉及伊朗供給在美國制裁影響下，可望再度減少，在供給縮減下，供需平衡上有望轉向供給短缺，在基本面有望轉佳影響下，帶動輕原油及布倫特原油期貨同步走高。

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