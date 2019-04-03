〈工總投資高雄〉率203位企業領袖赴高雄 王文淵：盼政府打造良好投資環境

全國工業總會今 (3) 日舉行「經濟起飛 高雄啟航」座談會，由工總理事長王文淵率領 203 位企業領袖參與，王文淵表示，為響應投資高雄的號召，特別率同各產業領袖攜手投資高雄，他強調，對產業界來說，最重要的並非需要政府多大的獎勵，而是盼政府能打造良好的投資環境，這才是產業界最需要的。

王文淵表示，工總是由 158 個產業工會組成，共有 10 萬多家企業會員，占台灣 GDP 產值 35.4%，員工總數共 406 萬人，占總就業人口的 36%，是台灣最大、最具代表性的工商團體。為高雄市長韓國瑜投資高雄的號召，自己特別率同工總各產業領袖，盼能共同探討如何攜手打造高雄，成為台灣產業投資再造聚落，讓台灣經濟再度起飛。

王文淵並引用自己接任工總理事長時曾提到的，中國國務院總理李克強在 2015 年 5 月提出「中國製造 2025 年」，明確指出要將中國從製造大國加速轉為製造強國，美國總統川普也在 2017 年 7 月提出「Made in America」，目的在「Make America great again」，世界兩大 GDP 強國都在強調「以製造業治國」， 可見製造業對國家經濟、國防、民生等非常重要。

不過，王文淵表示，台灣處在民粹高漲的時代，凡事都沒法理性討論，如能源供應、環保議題與勞工工時彈性等方面，爭議不斷，對製造業發展造成很大的阻礙，應該依客觀科學數據，理性論斷，回歸法制面，才能大幅提振工商界的投資意願。

王文淵強調，對產業界來說，最重要的並非需要政府多大的獎勵，而是希望政府能營造良好的投資環境，讓產業在合理與合法的條件下，根留台灣，全力發展經濟，這才是產業界最需要的。