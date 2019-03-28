中國取消2家加拿大油菜籽公司進口註冊 陸商務部：因發現有害生物

中國撤銷 Richardson International、Viterra 兩家加拿大公司的油菜籽進口註冊；對此，中國商務部發言人高峰今 (28) 日表示，海關多次在加國進口的油菜籽中，發現「有害生物」，為保護生態環境安全，海關總署決定，取消前述公司的油菜籽進口註冊。

高峰週四於例行記者會中，回應媒體提問時指出，據了解，近期中國海關多次在加拿大進口的油菜籽中，發現「有害生物」，包括「油菜莖基潰瘍病」、「十字花科黑斑病」等。

高峰稱，為從源頭防範疫情，保護中國農業和生態環境安全，海關總署自 3 月 26 日起，暫停 Viterra 向中國進口油菜籽；海關總署已向加拿大方面進行通報，並就技術層面，與加國進行溝通。

高峰強調，上述措施是正常的檢疫安全防範，符合中國相關法規及國際慣例。

中國外交部發言人耿爽昨日亦稱，中方採取的措施，是正常的檢疫安全防範，科學、合理，希望加拿大採取適當措施，「糾正前一段時間所犯的錯誤」。

受華為財務長孟晚舟案影響，中國和加拿大關係緊張，中國海關撤銷兩家加拿大公司的油菜籽進口註冊，也引發報復聯想。

自孟晚舟於加拿大被捕迄今，中國以「危害國家安全」為由，陸續逮捕加拿大前外交官 Michael Kovrig，以及加國企業家 Michael Spavor 等人。