〈Q1財報搶先看〉揮別去年Q4低點 台塑四寶Q1獲利可望增溫

台塑四寶今年第 1 季受惠國際油價反彈走揚，且農曆春節後，下游客戶出現庫存回補潮，加上 3 月進入石化產品需求旺季，第 1 季整體營運可望走出去年第 4 季的低潮，而由於農曆春節因素使出貨天數減少，四寶均預期，第 1 季營收仍將不如去年第 4 季，但法人看好，在塑化報價與利差彈升下，四寶第 1 季獲利表現可望增溫，並優於去年第 4 季表現。

受到油價暴跌與需求趨緩等衝擊影響，使台塑四寶去年第 4 季營運表現不盡理想，單季純益季減逾 9 成，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) EPS 雙雙寫下近 4 年來新低，台化 (1326-TW) 也創 15 季來低點，而台塑化 (6505-TW) 更是 4 年來營運首見虧損。

不過，今年上半年以來，國際油價已走出去年第 4 季的重挫低迷，持續反彈走揚，但台塑四寶首季表現仍將受到農曆春節假期因素影響，營收恐不如去年第 4 季。

台塑董事長林健男表示， 由於首季共有 6 個廠歲修，開工率為 90%，略低於去年第 4 季的 92%，加上農曆春節因素使出貨天數減少，且產品平均價格均較去年第 4 季下跌，預期第 1 季營收表現將不如去年第 4 季。

南亞董事長吳嘉昭認為，第 1 季因工作天數減少，營收將不如去年第 4 季，且由於去年同期電子材料銷售暢旺，今年第 1 季與去年同期相比，營收表現會小幅衰退。

台化副董事長洪福源則預估，第 1 季營收將不如去年第 4 季，其中三分之一受到銷售量影響，三分之二的影響則是來自產品價格，但預期第 1 季表現將會達標。

台塑化執行副總林克彥表示，今年亞洲與歐洲歲修廠多，乙烯、丙烯與丁二烯價格有撐。整體而言，上半年煉油與烯烴產品利潤雖不如去年，但還處於健康狀態。第 1 季烯烴事業開工率維持 100%，但 3 月有一套煉油廠設備定檢，使煉油事業平均開工率降至 87%，加上平均油價不如去年同期，預期整體營收將會下滑。

雖然受到農曆春節因素，使工作天數減少，進而影響台塑四寶第 1 季營收表現，不過，由於石化產品價格已隨油價走強而上漲，在塑化報價與利差彈升下，四寶第 1 季獲利表現可望增溫，並優於去年第 4 季表現。