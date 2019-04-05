〈Q1財報搶先看〉PCB廠健鼎獲利表現突出可望維持成長 華通毛利率不如去年

第 1 季在美中貿易大戰的影響之下，PCB 客戶端在積極調降庫存水位因應，包括華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)，營收都較去年同期明顯衰退，而欣興 (3037-TW) 及健鼎 (3044-TW) 則維持去年同期的水準，獲利則因各廠主力產品結構不同，法人估健鼎首季獲利可望維持成長，每股純益則上看 1.71 元。

健鼎今年第 1 季營收將達 115 億元之上，創歷年同期新高水準，且在整體的獲利上將有表現，法人估健鼎在有利的人民幣匯率支撐下，第 1 季毛利率優於去年第 1 季的 16.42%，稅後純益達 9 億元之上，每股純益 1.71 元。

華通第 1 季營收，則僅能勉強守住 100 億元的水準，為近 11 季以來新低，法人估華通在營收規模縮減下，第 1 季雖已極力控制營運成本，但毛利率可能守不住去年同期 14.29% 水準，稅後純益將低於去年同期 4.82 億元水準，獲利則與 2018 年第 4 季稅後純益 4.36 億元相當，每股純益約在 0.37 元的水準。

臻鼎今年 1 月營收年減 38.02%，2 月年減 9.84%，累計 1-2 月營收 121.11 億元，年減 29.65%，雖然臻鼎對營運前景仍樂觀，董事長沈慶芳並認為營收年衰退幅度將逐步縮減，且可望逐季成長，但臻鼎首季獲利上，法人估，僅能維持去年同期水準，每股純益約 0.5 元。

欣興電子 HDI 板第 1 季表現不如去年同期，除開發 HDI 應用在非手機的產品，高階智慧手機導入類載板應用的客戶也有在增加，所以目前則為過度期，整體欣興電子目前的稼動率維持在 80% 以下。