〈Q1財報搶先看〉富邦媒、網家大啖行動購物版圖 淡季獲利面樂觀

台灣兩大電商平台富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) ，今年前 2 月合併營收均較去年同期成長超過 10%，創同期新高，在年節 9 天長假下，透過優化行動購物有成，買氣不受衝擊反而逆勢成長，法人預期，今年第一季兩大業者表現淡季不淡，獲利面均可繳出優於預期的成績。

富邦媒前 2 月合併營收 78.21 億元，年增 12.65%，其中，momo 購物網在行動購物表現突出，營收占比突破歷史新高，達 64.6%，推升網路購物前 2 月合併營收約 66.8 億元，年增 17.4%，是富邦媒主要的成長動能。

網家前 2 月合併營收 62.03 億元，年增 12.3%，來自行動購物的交易量同樣超越 PC 端。

進入 3 月後，富邦媒在淡季期間推展跨界合作推升話題性，找來如曼威影業、迪士尼等大咖廠商合作推周邊產品，藉此創造網購平台和產品的差異化，整體第一季業績不看淡。

而網家 3 月推女王節活動，作為農曆新年後淡季重點行銷檔期，加上強打「上櫃慶」，3 月信用卡最高回饋 8600 刷卡金和回饋金，網家已表態，樂觀看整體業績。

網家董事長詹宏志曾於日前強調，PChome 會員生態已成形，今年已做好重回獲利模式的各項計畫準備。

整體來看，法人指出，網家子公司商店街大幅減少運費補貼後，今年網家的經營壓力大幅減緩，隨著網家積極擴大非 3C 類的商品種類，也可望拉升營業利益率表現；而富邦媒在不斷深化與品牌商合作下，則可望維持穩健的獲利成長。

不過，法人提醒，由於消費者追求更快速的物流配送，未來大型電商業者在倉儲面的投資和折舊攤提狀況仍須留意。