高盛：未來一年這些股漲幅至少60% 另外這檔會翻倍！

高盛週二向客戶報告，列出未來 12 個月認為最具上行和下行潛力的股票。

在上行潛力名單中，去年 11 月至今年 1 月間股價崩跌多達 90% 的 PG&E(PCG-US) 排名第一，這家破產公司正接受投資者和立法者的審視，主管機關正調查該公司的設備是否導致加州致命大火。

儘管過去 6 個月暴跌，但因一些投資者深信去年的拋售過頭，所以該股票正處於捲土重來的走勢中，目前較 1 月 17 日觸及的最低收盤價 6.36 美元已經上漲了 183%，但高盛分析師認為未來一年該股票還能再漲 111% 之多。

下表是高盛列出未來一年股價有大幅上漲可能的清單，其中 Netflix 期望漲幅達 79%。

高盛還強調女性時尚和個人護理產品公司 L Brands (LB-US) 會大漲。該公司旗下零售品牌包括維多利亞的秘密和 Bath & Body Works，由於大型同業和網路零售商的競爭，業績下滑，所以過去三年股價表現慘澹，自 2016 年起迄今股價跌幅約 65%，遠不及 S&P 500 同期 48% 漲幅。

然而， L Brands 股票跌勢到今年 4 月前已見緩和，今年迄今上漲 6.7%，高盛估計到 2020 年 4 月前漲幅可望超過 60%。



高盛也列出未來 12 個月下行空間最大的個股，範圍自 Clorox 和 Hershey 這一類的消費必需品，到 Juniper Technologies 和 Maxim Integrated Products 等科技公司。

針對糖果零食商 Hershey (HSY-US)，高盛分析師估計該公司未來 12 個月股價恐跌近 20%，因該公司一直面臨運輸成本上漲、競爭益發劇烈，衝擊其美國市場的佔有率，其第四季同店銷售大致持平，但北美營收卻因競價而下降 0.3%。

分析師也預期成分和香料公司 McCormick 走跌，因該公司 1 月時預期，今年銷售成長和獲利都疲弱，儘管 2018 年銷售增加 12%，但仍預期今年營收成長只有 1% 至 3% 左右，所以高盛估計該公司股價恐叫目前跌近 15%，達約莫 149 美元