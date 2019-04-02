美第一季GDP成長轉強 美股距歷史新高只差2%

經濟衰退的隱憂雖然揮之不去，一些分析師先前預期第一季成長可能僅略高於 0，但現在第一季成長的預期追蹤有紮實的 1% 至 2% 範圍。

CNBC / 穆迪的《GDP 快速分析》更新後，目前追蹤中值為 1.5%，較上週增加 0.2 個百分點，經濟學家也預計第二季成長達 2.7%。

高盛經濟學家報告指出，「零售銷售上修、建築支出和商業庫存較預期快速，我們將第一季 GDP 追蹤估計上修 0.4 個百分點，達 1.2%。」

摩根大通經濟學家更樂觀，其報告指出，「現在我們相信上一季實際 GDP 成長年率將達 2.0%，高於我們先前估計的 1.5%，上修原因泰半來自庫存更大量累積，但這可能增加我們對第二季成長 2.25% 的下行風險。」

亞特蘭大 Fed GDP 現在估計第一季成長 2.1%，較上週估計的 1.7% 上升。亞特蘭大 Fed 上個月初甚至估計第一季只有相當疲弱的 0.3% 成長率。

投資者一直擔心經濟放緩，尤其是看到一連串數據轉疲後，經濟學家一直預期第一季會比一年中其他季還要疲弱，因為第一季內發生部分政府停擺和冬季暴風雪等事件衝擊成長。

越來越多人認為，這樣疲弱的經濟最終可能會讓 Fed 今年轉向降息 1 次甚至 2 次，上個月 Fed 已表示今年不再升息，未來動向將評估各種經濟數據內的線索。

雖然 Fed 尚未預期降息，但美國白宮已有官員呼籲降息 2 碼，聯邦基金期貨目前已在價格上反映今年降息 1 次，明年再降息 1 次。

正面數據方面，2 月建築支出增加 1%，登上 9 個月高點且延續 1 月強勁增長。2 月零售銷售雖然意外下降 0.2%，但 1 月銷售自原本的 0.2% 上修至 0.7%。

摩根士丹利經濟學家表示，1 月份商業庫存報告較預期強勁，係因零售商建立庫存，有助於提高 1 月份整體庫存 0.8%，且 12 月份數據修正後顯示增加 0.8%。

中國製造業調查報告浮現生機，大大鼓舞了週一美股，多頭認為中國經濟疲弱狀況今年就會觸底，加上美國 ISM 製造業也有改善，3 月國內工廠活動指數自前月的 54.2 上升到 55.3。

本週五就業報告備受市場期待，經濟學家預期新增就業人數約 17 萬人，2 月份僅約新增 2 萬人，所以 3 月的報告是一個重要數據，可以更準確判斷勞動市場是否一如經濟學家預期，依舊強勁。

S&P 500 4 月開頭就衝上今年高點，目前僅距離去年 9 月 20 日收盤歷史高點 2930 點約莫 2%。連續 13 年來，4 月份一直都是道指表現最好的月份，對 S&P 500 指數來說，4 月份的表現也排名第三 (僅次 12 月和 11 月)。

Lyft 跌破 IPO 價

Lyft (LYFT-US) 甫於掛牌日收漲 8.7%，但短短 2 天後卻收盤低於 IPO 價格 72 美元，這意味該股票價格過高了，但分析師不認為這代表其他今年預計上市的 230 家企業將陷入困境，只是對於像 Pinterest 這類公司需要更謹慎評估其定價，這對投資者來說是好消息，因為他們可能用更低的價格入場。