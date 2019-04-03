七小時馬拉松內閣會議 梅伊爭取二次延遲英脫歐

週二 (2 日) 英國首相梅伊 (Theresa May) 與工黨磋商組成聯軍計畫，將尋求歐盟第二次延遲英脫歐期限，以便讓政府有時間與反對黨工黨達成新版脫歐協議。

受此消息激勵，英鎊兌美元走高，一度揚升至日高點 1.3148，暫報 1.3120。

英鎊兌美元走勢圖。(圖：investing)

一場七小時的馬拉松內閣會議之後，英國目前將於 4 月 12 日離開歐盟，梅伊政府希望能夠與工黨達成協議，及時在 4 月 10 日提交新協議給歐盟。

梅伊目標是在 5 月 22 日前脫歐，避免英國參與 5 月的歐洲議會選舉。她警告；「英國脫歐的不確定性不能拖延太久。」

梅伊此舉意味著英國脫歐協議走向溫和，下週五英國硬脫歐機率不大。英國首相梅伊呼籲：「需要國家團結來實現國家利益。」

工黨已持續推動英國與歐盟建立關稅聯盟，與梅伊立場截然不同。

工黨領袖柯賓 (Jeremy Bernard) 表示，他很樂意與梅伊會面，討論工黨的立場，並與海關工會共同討論維持現行環境標準和工人權利的議題。

歐盟已表示願意考慮英國再次延期，但前提是英國可以解釋英國脫歐協議要求的內容。此前，梅伊版脫歐協議三度遭到英國國會否決，英國國會亦否決了多項任何替代英國脫歐協議的選項。

梅伊發表聲明之後，歐盟高峰會主席圖斯克在推特上寫道：「即使在今天之後，我們還不知道最終結果會是什麼，讓我們耐心等待。」