經濟數據表現差 歐元兌美元一度貶至3週半低點

歐元區 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，創 6 年新低，同月通膨率，也低於預期，在經濟數據表現不佳的情況下，今 (2) 日歐元兌美元走貶，一度觸及 3 週半低點。

台北時間週二晚間 7 點 51 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.08%，至 1.1203；稍早，歐元兌美元一度下跌 0.2%，至 1.1190，觸及 3 週半新低，直逼 2017 年 6 月低點。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

在此同時，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，則上漲 0.15%，至 97.38。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 在接受路透社採訪時稱，歐元區經濟數據表現不佳，是意料中事，而經濟疲弱的跡象，將對歐元走勢帶來考驗。

IHS Markit 數據顯示，歐元區 3 月製造業 PMI 從 2 月的 49.3，降至 47.5，連續第 8 個月走跌，創近 6 年新低；3 月產出指數，從 2 月的 49.4，降至 47.2，連續第 2 個月低於榮估值，為 2013 年 4 月以來新低。

歐元區 3 月未來產出指數，從 2 月的 56.7，降至 55.5，創 2012 年 12 月以來最低水平，顯示對未來的樂觀情緒，急劇惡化。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 指出，從前瞻性指標來看，歐元區經濟的下行風險加劇，且「這種趨勢可能會在第 2 季明顯惡化」。

另一方面，歐元區 3 月通膨率低於預期，整體消費者物價指數 (CPI)，較去年同期增加 1.4%，不如市場預期 (1.5%)，也未及 2 月水準 (1.5%)。

歐元區 3 月核心 CPI 年增 0.8%，低於經濟學家預期的 0.9%，亦不如 2 月的 1%，持續遠離歐洲央行 (ECB)「低於但接近 2%」的通膨目標。

美國經濟數據表現，則相對較好，3 月 ISM 製造業指數，從 2 月的 54.2 升至 55.3，優於市場預期。