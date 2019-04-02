比特幣大漲 撼訊、華擎股價擺尾 撼訊將參展2019 Japan IT week ESEC

板卡廠撼訊 (6150) 揮軍 AI 人工智慧市場，週二 (2 日) 宣布參展 2019 Japan IT week ESEC，展示工業電腦 (IPC) 專用顯示卡，以及採用 Xilinx FPGA 的可程式化加速運算卡，提供全方位的影像處理應用方案，致力從挖礦市場中轉型。不過，比特幣價格週二盤中跳漲逾 16%，來到 4787.3 美元，創 4 個月以來新高，帶動以 AMD 顯卡銷售為主的撼訊以及去年切入 AMD 顯卡銷售領域的華擎 (3515) 尾盤急漲收高。



撼訊指出，此次該公司參展 2019 Japan IT week ESEC，將展示採用 AMD 嵌入式 GPU 的工業電腦專用顯示卡產品，同時也將展出採用 Xilinx FPGA 的可程式化加速運算卡產品。



撼訊表示，針對資料中心、機械學習、雲端服務等應用，該公司採用 Xilinx 的 Kintex UltraScale 以及 Virtex UltraScale + 的 FPGA 推出可程式化的 PCIe 介面高速運算卡。另一方面也將展示與 Xilinx 大學計畫共同開發，支援 Python 的 APSoC 小型開發板 PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，開發者可以更經濟的價格進入 FPGA 應用世界，應用的領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

