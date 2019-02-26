朋億去年營收、獲利締新猷 擬配現金股利15元

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613) 去年營收與獲利均創歷史新高，每股淨利達到 16.5 元，公司極有誠意，將配發 15 元現金股利；在此利多加持下，朋億今早股價開高後高檔橫盤小震盪。朋億去年受惠於兩岸半導體、面板擴產效益，合併營收達 48.67 億元，年增率 45.6%，稅後淨利 5.6 億元，年增率 25.1%，營收與獲利均再創下歷年新高。以實收資本額 3.39 億元計算，全年每股稅後淨利達 16.5 元，公司考量因 2018 年初次適用國際財務報告準則第 15 號「客戶合約之收入」認列調整保留盈餘影響數增加約 1 億元，經董事會決議每普通股配發 15 元現金股利，股息配發率約達 9 成，以 25 日收盤價 161.5 元計算，現金殖利率約 9.2%。



朋億去年營收獲利均創歷史新高，創下佳績的主要原因是來自高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務的業績貢獻，兩岸面板廠及半導體大廠皆是朋億客戶，在大廠建廠擴產需求不減的情況下，今年營運可望持續升溫。此外，氣體廠務設備及研發多年的濕製程設備去年成功打入大陸先進製程的晶圓廠與 LED 領導廠商，對公司未來營收貢獻將值得期待。