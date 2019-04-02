本業轉佳＋業外助陣 群光Q1獲利估勝上季 Q2還有日本房產處分利益

筆電鍵盤大廠群光 (2385) 轉型電競與智慧家庭領域，績效顯現，去年營益率逐季增溫，全年 EPS 5.22 元，表現穩健。法人指出，首季雖是淡季，但營收可望年增 5-10%，3 月挑戰 72 億首季高峰，單季 EPS 1.34 元優於上季與同期。展望全年，因高單價的電競、二合一鍵盤比重已過半，且市場成長動能仍強，帶動鍵盤業績將有低個位數成長，電源供應器年增逾 9%，影像產品受惠智慧家庭應用，成長將突破 10%，預估該公司今年營收將逾 935 億元，年增逾 7%，獲利方面因毛利率改善，加上第二季有日本大樓出售利益入帳，估全年稅後可望逾 48 億元，年增 34%，EPS 6.6 元。



群光去年各產品線營收比重為鍵盤的 32%，電源供應器 32%，影像產品 30% 以及網通與其他的 6%。法人表示，首季業績穩健維持同比上升，獲利則在本業轉佳外還有股權損失回沖利益，因此 EPS 估 1.34 元，優於去年第四季的 1.29 元，更較同期的 0.86 元大增逾 55%。