買利變保單不要只迷信宣告利率 金管會提三大注意事項

金管會緊盯壽險業高利保單之下，各家壽險公司的利變型保單宣告利率紛紛調降，讓市面上的「4%」高利保單走入歷史，雖然調降到「3」字頭，但因為仍高於定存利率，常常還是會造成投資人誤會，金管會今 (2) 日提醒民眾，宣告利率並非保證利率，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低為惟一考量，並且提出投保利變型保單之前應注意 3 大事項。

去年第 4 季全球股災，壽險業未實現損失高達 7381 億元，全年綜合損益為負 5008 億元，創史上最慘，但是偏偏今 (2019) 年一開年，壽險業就上調美元利變壽險宣告利率至 4%，甚至在銀行通路還有喊到 4.02-4.03%，高利保單為了搶市，利率愈喊愈高可說是殺紅了眼，此舉引發金管會關切，認為壽險公司保單定價亂喊會造成利差損問題。

在金管會 3 月 26 日發函要求各家壽險公司法遵人員要交出躉繳高利率保單宣告利率決策過程及相關會議紀錄，並且在主委顧立雄公開表示，壽險業若要賣高利率保單，就要由大股東拿錢出來增資，金管會接二連三的緊迫盯人之下，所有壽險業在昨天 4 月第一個交易日同步調降利率，超過 200 張現售保單及 200 張已停售保單都一起調降宣告利率。

不過因為調降後的宣告利率平均還有 3.65~3.73%，仍優於定存利率，金管會擔心投資人誤解，因此今日再度提醒民眾。

金管會表示，近年利率變動型保單是主流商品之一，目前市場上常見的商品類型包括：利率變動型人壽保險、利率變動型年金險及萬能保險等，這些利變型保單的商品本質仍為保險商品，保險公司會收取提供保險保障的「保險成本及附加費用」，且宣告利率並非保證利率，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低為惟一考量，購買前應詳細了解商品內容，並審慎評估自身保險保障需求。



金管會更提出投保利變型保單之前應注意的 3 大事項，包括：

一、 各公司對利率變動型保險所宣告的利率雖有高低差異，消費者於購買此類商品不宜僅以宣告利率高低作考量，仍應詳細檢視商品保險範圍是否符合自身需求，且購買前應多比較參考相關公開資訊後，挑選保險公司投保。

二、 利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

三、 部分利率變動型保險商品為外幣計價，保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買時應特別注意匯率風險。消費者投保利率變動型保險前可向保險公司索取保單條款樣張，充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

金管會表示，保險業於銷售保險商品時，其所使用的廣告、文宣及行銷話術不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較外，亦不得以宣告利率調升作為銷售訴求，或僅以投資目的來銷售，因而扭曲保險保障的本質，以避免消費者誤解而導致糾紛。