〈理財〉規劃兒童保單分重點 3階段 逐步建構醫療保障

4 月 4 日兒童節即將到來，但是父母幫孩子規劃完善兒童保單，真的有規劃在刀口上嗎？保費是否會造成父母每年的經濟負擔呢？全球人壽建議，父母可以依小孩不同階段的需求，規劃適合的醫療險保障，並且在兒童節之際，檢視孩子的投保狀況，補齊保障才是送給孩子最珍貴的兒童節禮物。

全球人壽建議，父母規劃兒童保單重點，可透過 3 階段逐步建構更趨完善的醫療保障。

新生兒時期：住院日額型醫療險及實支實付型醫療險不可少

全球人壽建議，對於新生寶貝的保險規劃，可以先著重在醫療險。由於新生寶貝們可能因為抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，當情況較為嚴重時可能需要住院診療；同時，在住院時期父母可能也需要請假照料家中的寶貝，因此，提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及可以作為填補請假時期收入短少的住院日額型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

小學時期：傷害險及傷害醫療險要補強

通常就讀小學的小孩，相對活潑好動，全球人壽建議，小孩如果已經投保了住院日額型醫療險及實支實付型醫療險，父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。

以傷害醫療險為例，主要是可以填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用，例如跌倒受傷或骨折等孩童常見的意外事故等。

中學、大學時期：癌症險、重大疾病險、重大傷病險

若小孩已經上了中學、大學，全球人壽建議，父母則可再逐步幫小孩規劃癌症險、重大疾病險或是重大傷病險。尤其，現在癌症仍位居十大死因首位，罹癌年齡也有愈來愈年輕的現象，但又受惠於醫療科技進步，許多癌症若發現得早，可獲得良好控制，因此，規劃癌症險可幫小孩轉嫁萬一罹癌後的高額治療費用。

而重大疾病險或重大傷病險，則是除了同樣針對癌症提供給付，還將心肌梗塞、腦中風等重大疾病納入理賠範圍中，全球人壽指出，這 3 類保單可幫年紀漸長的孩子，減輕罹患重疾後的醫療費用支出，也減輕父母的負擔。

如家中有就學中的孩童，家長們也千萬別忘了檢視學校是否還有幫學生投保學生保險，其中醫療給付也包含住院保險金、傷害門診與重大燒燙傷及須重建手術費理賠，對家長來說，也不無小補。