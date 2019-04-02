〈理財〉4%高宣告利率保單bye 保戶怎麼挑選保單？

4% 的高宣告利率保單絕跡，讓許多只聽信業務員「話術」而對宣告利率有迷思的投資人頓失所依，到底在沒有了高宣告利率後要怎麼挑保單？壽險公司主管表示，投保前，投資人應該搞懂 3 種利率，IRR(內部報酬率) 才是最重要數字。

壽險主管表示，其實保險的保單有三種跟利率有關的詞，包括「預定利率」、「宣告利率」以及「內部報酬率」。

舉例：

業務員會說，現在定存利率都很低，我們有個保單利率有 3.75%，要不要參考一下？



但真相是：

業務員說的利率是「預定利率」，而不是保單的「年複利報酬率」(IRR)。

壽險主管表示，不能把「預定利率」解讀成是保險公司給客戶的保證報酬率，是因為保費計算不像定存那麼簡單，除預定利率外，還牽涉到預定死亡率與預定費用率，因此預定利率並不等同保單投資報酬率。

至於「宣告利率」，是投保利變保險或萬能保險時，保險公司將保費加以投資運用，再根據實際投資狀況等，定期公布的「利率」，是計算保單價值準備金的因子，並非買保單可獲得的報酬率。

壽險主管說，通常「宣告利率」會比定存利率高，因此很容易讓人誤以為投報率優於定存，但兩者是有差別的。

壽險主管強調，對保戶來說，最重要的是 IRR 內部報酬率，然而這些資訊在保單的銷售宣傳單上並不會露出。

保戶可以上網搜尋 IRR 的計算器，自行輸入「年繳保費、繳費年期、計畫第幾年領回及期滿領回金額」等相關資訊，便能計算出實際的 IRR，唯有實際的 IRR 高於定存利率，才是真實不虛的報酬率。

不過要賺到完全的 IRR 報酬也是有前提的，壽險主管提醒，必須一直繳保費到保單到期為止，如果投資人因為臨時急用資金，需要提前解約保單，報酬率就會被迫打折，這樣一來，報酬率也可能低於定存。