4%高宣告利率保單全面絕跡 光富邦、國壽就調降近90張保單

在金管會緊盯高利保單下，各家壽險公司的利變型保單宣告利率今 (1) 日全面調降，光是富邦人壽和國泰人壽兩家保險公司，就下調共 89 張保單，4% 以上宣告利率的保單已絕跡。

壽險公司近年來紛紛用高宣告利率吸引民眾買美元保單，被金管會緊盯，中國人壽率先在 3 月開出調降宣告利率的第一槍，3 月 26 日更發函要求各家壽險公司法遵人員要交出躉繳高利率保單宣告利率決策過程及相關會議紀錄。

在金管會緊盯高宣告利率保單之下，今天 4 月的第一個交易日，各家壽險公司都很聽話，全面調降宣告利率，富邦人壽一共調降逾 50 張保單，國泰人壽也下調 39 張保單。

其他壽險業包括：台灣人壽、新光人壽、全球人壽隨後也都陸續調降 4 字頭以上的高利保單，也就是 4% 的高利保單全面退出市場。

整體來看，美元利變保單平均降到 3.65~3.73%；新台幣保單則降到 2.58~2.73%，而網路投保的新台幣利變年金則落在 2.66~2.7%。

金管會主委顧立雄表示，壽險業若要賣高利率保單，必須要有對應的計畫，像是大股東要拿錢出來增資或是其他動作，才符合壽險業的穩健經營原則。

保險公司主管表示，近期金管會盯上各保險公司利變型保單的宣告利率，壽險公司 4 月大舉調降宣告利率，雖會減少利變型保單對消費者的吸引力，但反有助於投資型保單的銷售，因此投資型保單銷售有機會回溫。