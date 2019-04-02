油價漲破69美元 創2019年新高

石油輸出國組織 (OPEC) 執行減產，加上美國對伊朗、委內瑞拉祭出制裁，影響其原油出口，使供給趨緊跡象漸增，今 (2) 日國際油價走揚，布蘭特原油漲破每桶 69 美元，創 2019 年以來新高。

台北時間週二下午 5 點 53 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.35%，至每桶 69.25 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.65%，至每桶 61.98 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

美國對伊朗實施制裁，導致該國原油出口量腰斬；據悉，美國還打算「加碼」，對伊朗施加更多制裁；另一方面，受美國制裁影響，委內瑞拉一座重要碼頭，再度陷入停擺，原油出口勢必受阻。

能源諮詢機構 Petromatrix 分析師 Olivier Jakob，在接受路透社採訪時表示，油市供給趨緊，已持續了好一段時間，但委內瑞拉的狀況，遲遲未見改善。

中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI)，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅；此外，美中貿易談判前景樂觀，讓市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，略有緩解，使油價獲得支撐。

SPI Asset Management 交易暨市場策略主管 Stephen Innes 強調，中國的 PMI 數據創 2012 年以來最大單月漲幅，有助緩解對石油需求的擔憂情緒。