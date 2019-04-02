能源盤後—供應緊縮 全球成長擔憂消退 原油漲至近5個月高點

週一 (1 日) 交易，在第一季因供應緊張和對全球經濟成長的擔憂慢慢消退，不斷推升第一季原油價格，現下石油多頭又展開第二季。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.45 美元或 2.4%，收每桶 61.59 美元，為去年 11 月 7 日以來最高收盤價，第一季漲幅 32.4%，創下自 2009 年第二季以來最大單季漲幅。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.43 美元或 2.1%，收每桶 69.01 美元。Brent 原油期貨價格第一季漲幅 25%，也是 2009 年以來最大單季漲幅。

供應緊張

Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「OPEC 現正進行的減產行動持續緊縮全球石油市場，這有助沖淡市場對全球經濟的擔憂，因此全球經濟擔憂尚未對原油價格發生真正重大的衝擊，不像在債市、股市和銅價那樣的影響。」

根據《彭博》週一報導，其調查顯示 OPEC 4 月份產量下降，為第 4 個月下降，係因沙國持續減產且委內瑞拉經濟和政治危機加劇而生產受挫。根據調查，OPEC 4 月份產量減少 29.5 萬桶 / 日，達 3038.5 萬桶 / 日。

根據《路透社》調查，OPEC 3 月產量為 3040 萬桶 / 日，較 2 月減少 28 萬桶 / 日，也是自 2015 年以來 OPEC 最低單月產油量。

全球經濟成長隱憂消退

Caixin-Markit 中國製造業採購經理人指數 3 月返回 50 以上的產業擴張領域，讓需求端的樂觀情緒上揚。前月數值低於 50，顯示經濟萎縮。

但分析師謹慎表示，在美國近期鑽井平台活動停滯後，價格上漲可能導致美國也跟著提高產量。

Razaqzada 表示，「雖然近幾個月美國鑽井平台活動減少，且 1 月份石油產量下降，但與一年前相比，產量仍增加了近 20%，現在價格又再次上漲，這可能會鼓勵美國一些能源公司再度提高產量，並增加探鑽活動的支出。」

由於主要產油國努力抑制產量，全球供應減少，今年迄今原油期貨價格仍穩定走高。OPEC + 允諾今年上半年產量較去年 10 月產量減少 120 萬桶 / 日，以提振市場價格。

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