能源盤後—投行上修均價目標 原油期貨連漲3日 Brent接近70美元關卡

週二 (2 日) 交易，原油期貨連續第三個交易日收高，係因供應緊縮和對全球經濟成長的擔憂消散，持續鼓舞多頭。

根據《華爾街日報調查》許多投資銀行上修 2019 的價格預期，也強化了這股樂觀情緒。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 99 美分或 1.6%，收每桶 62.58 美元，為去年 11 月 5 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 36 美分或 0.5%，收每桶 69.37 美元，為去年 11 月 12 日以來最高收盤價。

Hantec Markets 分析師 Richard Perry 指出，WTI 原油價格走勢圖有一些正面發展，WTI 價格已經很明確超越先前阻力點 60.40 美元，因此下一週左右會觸及 62.80 美元。

「市場確實傾向突破後迅速鞏固，而不是往上走高，所以這可能會開始限制立即的上行潛力，且導致漲勢遲滯，然而這可能都只是暫時現象，且任何轉跌都是買進的機會。」

由於主要產油國努力減產，全球供應量下降，今年期貨價格已經攀升。OPEC + 成員允諾今年上半年起每日產量較去年 10 月水準減少 120 萬桶，以推升油價。

Julius Baer 經濟學部門主管 Norbert Ruecker 表示，「石油市場現在的首要心理因素仍是供應前景，主要產油國持續減產奠定了看漲的基調，支撐價格並讓油價接近眾所關注的每桶 70 美元水準。」

根據《彭博》週一報導，其調查顯示 OPEC 4 月份產量下降，為第 4 個月下降，係因沙國持續減產且委內瑞拉經濟和政治危機加劇而生產受挫。根據調查，OPEC 4 月份產量減少 29.5 萬桶 / 日，達 3038.5 萬桶 / 日。

《華爾街日報》調查 12 家投行，其結果顯示，在這樣的產量背景下，投行上修對 Brent 今年價格的預期，認為今年 Brent 均價將超過每桶 68 美元，較先前 2 月時共識的 67 美元上升。

至於 WTI 原油價格則預計均價接近 60 美元，符合先前預期。

投行估計，第二季 (4-6 月) 原油價格會持續上升，但到今年年底前會回落。

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