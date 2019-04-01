供給趨緊 2019首季油價創近10年同期最大漲幅

受供給趨緊影響，2019 年首季，布蘭特與西德州中級原油，分別上漲 27% 及 32%，創近 10 年同期最大漲幅。

台北時間週一 (1 日) 晚間 8 點 17 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.57%，至每桶 68.64 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.23%，至每桶 60.88 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；此外，美國對伊朗、委內瑞拉祭出制裁，影響其原油出口，也使油價獲得支撐。

上週五，美國官方數據指出，今年 1 月，美國原油產量，小幅下滑至每日 1190 萬桶；由能源服務公司貝克休斯資料可得知，截至 3 月 29 日，美國活躍鑽井平台數量，較前週減少 8 座，至 816 座，連續第 6 週下滑。

中國 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅；另一方面，美中貿易談判前景樂觀，讓市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，略有緩解，帶動油價走揚。

路透社調查顯示，多數分析師都對油市抱持審慎樂觀態度，並將 2019 年布蘭特原油平均價格，上調至每桶 67.12 美元，為近 5 個月首見。

法國巴黎銀行策略師 Harry Tchilinguirian 表示，「油價持續走高，全球市場風險偏好攀升。」