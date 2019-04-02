【華冠投顧】多頭未見用力賣 清明哪來會變盤

『工具機』否極泰來 《一尾活龍》活跳跳

＜大盤分析＞

上周五提醒「本周縱然有清明長假及擔心節氣變盤賣壓出籠，但可望維繫 "非盤即漲" 的偏多震盪格局」，昨日也分析「大盤爆量收黑Ｋ且走勢明顯弱於亞股，市場不少人認為是高檔出貨，但就控盤邏輯而言，多頭在這邊用力出貨的機率不大」。

今日台股在美股利多下拉高至昨日高點附近震盪，從 "大盤委賣張數" 可以得知長假賣壓持續出籠，不過大盤全場大致仍控在 10700 點左右進行強勢震盪，終場量縮 + 47 點，OTC 指數創高 + 0.51%。

目前多方控盤依舊穩健，符合原先預期，故維持「多頭在這邊用力出貨的機率不大」之看法，明日如果成交量續降，便代表賣壓有效消化，長假過後盤勢可望持續推升，當中的眉角昇楷將在明日詳細剖析。另就國際盤而言，昨晚美國 10 年期公債殖利率大漲，上周市場最大條的利空 "殖利率倒掛" 應聲消失。換言之，台股內外部情況都朝良性發展，切勿預設高點胡亂摸頭。

＜疾風知勁草、拉回吃到飽＞

現階段台股為多方控盤格局，長假前賣壓出籠也屬預料中事，盤勢遇壓反倒是鎖定《未來強勢股》的好時機。此外，時序進入第二季，法人大咖將會有新的布局，適時換股搭它們的轎，會讓獲利更愜意，這也是本周的操作重點。

持股追蹤部分，3/21 "盤後影音" 介紹的《(頂天立地)5289 宜鼎》、學員私房菜《8086 宏捷科》、3/25 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》、3/29 上車的《聖母瑪利亞》...，目前都保持強勢震盪，後續將依照設定的移動停利點動作。

昨天把《(躍馬中原)3540 曜越》獲利放口袋，立馬卡位整理到蠢蠢欲動的 IC 設計股《一尾活龍》，今天前者續跌，後者昨天收最高、今天繼續衝創今年新高，適時換股如期有個不錯的開始，學員跟著指令動作即可。

＜強弱勢股＞

今日強勢股部分，受到新 iPhone 採用多鏡頭消息激勵，《3008 大立光》、《3406 玉晶光》續獲買盤追捧；工具機族群受惠美中貿易談判樂觀，《1597 直得》、《4540 全球傳動》領軍漲停，《2409 上銀》大漲，《1590 亞德客 - KY》創高；去年獲利耀眼的 IC 設計族群表現亦佳，《3443 創意》、《3527 聚積》、《8016 矽創》、《2379 瑞昱》... 連袂攻高；利多加持的單兵突破股則包含《6462 神盾》、《3704 合勤控》... 等。

弱勢股部分，今日大跌個股不多，走勢稍弱的個股仍為高基期股的修正，如《4119 旭富》、《5519 隆大》、《2367 燿華》... 等；被動元件族群《2492 華新科》失守短期均線，《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》維持弱勢格局，整個族群仍偏保守看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。