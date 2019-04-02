錸寶去年智慧手錶顯示面板出貨量3250萬個 市占率達22%

去年智慧手錶顯示面板出貨表現不俗，而錸寶 (8104) 擁有小米以及中國其他品牌客戶為後盾，根據 IHS Markit 統計，去年單色 PMOLED 出貨量 3250 萬個，智慧手錶顯示面板市占率達 22%，京東方緊追在後，市占率為 12%，其 AMOLED 出貨量 1790 萬個，Apple Watch 主要供應商 LGD(樂金顯示公司)市占率 11%，居第三名。IHS Markit 統計，去年智慧手錶顯示面板出貨量為 1.49 億個，年增率 42%，自三星 Galaxy Gear、Apple Watch 分別於 2013～2014 年問市，智慧手錶顯示面板的出貨量從 2014 年的 940 萬個開始大幅增長，過去四年間出貨量增長了 15 倍以上。



智慧手錶功能不斷演進，第一款產品功能僅限於活動跟蹤，並且僅作為智慧手機的第二個螢幕，爾後，功能擴及撥打、接聽電話、使用 GPS 進行導航以及進行移動支付等功能，市場對智慧手錶需求不斷增長，推動顯示技術的需求。



儘管 Galaxy Gear、Apple Watch 等高階智慧手錶採用柔性 AMOLED 面板，不過性價比高、生產成本低單色 PMOLED 面板，仍是市場出貨大宗，而非晶矽 (a-Si) 和低溫多晶矽 (LTPS) 出貨量也有所增加，智慧手錶與智慧手機功能同步帶動下，未來面板出貨需求仍有成長空間。