〈鴻海重返市值二哥〉郭董持股市值重回千億元 加碼持股獲利粗估逾2億元

鴻海 (2317-TW) 今 (1) 日挾財報利多，午盤前一度衝上漲停 80.8 元，董事長郭台銘去年 11 月至今年 2 月共加碼買進自家股票 3.45 萬張，若以期間最高及最低股價均價計算，獲利約 2.28 億元，而鴻海市值回升至 1.12 兆元，重返台股第 2 名，一日市值就增加逾千億元，郭台銘持股市值也同步飆破千億大關，回到 1076 億元。

據公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘去年 11 月開始買進鴻海 2.7 萬張、12 月、今年 1 月又各買進 3000 張，再加上 2 月買進的 1500 張，合計 4 個月共增持 3.45 萬張，持股來到近 133.2 萬張。

若以鴻海當月最高價以及最低價作為當月均價計算，鴻海去年 11 月均價 75.25 元、12 月均價 70.95 元、今年 1 月均價 69.2 元、2 月均價 71.85 元，以此計算，郭台銘期間共砸下約 25.6 億元買進自家股票，成本價約 74.2 元。

鴻海今日挾去年第 4 季財報亮眼的氣勢，盤中一度衝上漲停 80.8 元，相較估算的郭台銘持有成本價 74.2 元，加碼持股的獲利約 2.28 億元。

隨股價漲停，鴻海市值也登上 1.12 兆元，重返台股市值第 2，郭台銘單日持股市值也飆破千億，來到 1076 億元。

而在鴻海發威下，泛鴻海集團成員也同步表態，旗下半導體設備廠京鼎 (3414-TW) 大漲 7%、機殼廠鴻準 (2354-TW) 最高也漲逾半根漲停，工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 一度上漲 4.8%、觸控模組廠 GIS-KY(6456-TW) 也有約 4% 左右的漲幅，其他像是群創、廣宇、帆宣等也是同步上攻，集團軍表現亮眼。