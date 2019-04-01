鴻海集團5G布局加速 FII 5G設備大單今年將出貨

陸媒報導，鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業富聯 (FII)(601138-SH) 總經理鄭弘孟今 (1) 日表示，目前 5G 設備產品已經獲得 2 個世界級的大客戶，預計今年將會出貨。

FII 今日召開業績交流會，鄭弘孟表示，未來在 5G 時代會出現關於高性能伺服器 (HPC) 和數據中新的新需求，因此會著眼布局 5G 的軟硬體，投資也將逐步擴大。

綜合陸媒報導，FII 目前已經完成 5G 小基站、用戶設備、MIMO 天線等 5G 發展初期關鍵技術的開發，鄭弘孟更透露，目前 5G 設備產品已獲兩個以上的世界級客戶，並將於今年出貨。

據了解，在 FII 的業務版圖中，5G 隸屬於通訊網絡設備業務，根據 FII 通信網絡設備銷售收入為 2591.54 億元，年增逾 2 成，佔公司主營業務收入比例從前年 61% 上升至 63%。

FII 在上周五公布上市以來首份年報，去年營收人民幣 4153.77 億元，年增 17.2%、稅後純益人民幣 169.02 億元，年增 6.5%，稀釋每股純益為人民幣 0.9 元，較前年 0.95 元衰退。

而 FII 也宣布，擬向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 1.29 元 (含稅)。