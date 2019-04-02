特別股3.2%低利該認購？股魚：你錯過的是22%利息！

中信金控發行 7 年期、99 億 9,960 萬元丙種記名式特別股，因股息年利率僅 3.2%，創國內金控業發行特別股新低紀錄，許多民眾議論是否要參加認購。投資專家股魚表示，特別股才是真正的「保本的定存股」，想保本的民眾不要錯過這 22% 的利息！

投資達人股魚將在 4/10，於東森財經台開設新節目「存股 debug（存股敵八個）」，主持人李兆華將跟股魚，化身知性美導師與投資除蟲高手，針對基本面投資進行一系列的教學與課題探討，系統化教學內容及趣味互動，將成為喜歡存股的投資朋友，最佳的理財學習內容。

而此次中信金發行丙種記名式特別股，股魚也發表看法，以下是臉書全文：