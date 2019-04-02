特別股3.2%低利該認購？股魚：你錯過的是22%利息！

中信金控發行 7 年期、99 億 9,960 萬元丙種記名式特別股，因股息年利率僅 3.2%，創國內金控業發行特別股新低紀錄，許多民眾議論是否要參加認購。投資專家股魚表示，特別股才是真正的「保本的定存股」，想保本的民眾不要錯過這 22% 的利息！
投資達人股魚將在 4/10，於東森財經台開設新節目「存股 debug（存股敵八個）」，主持人李兆華將跟股魚，化身知性美導師與投資除蟲高手，針對基本面投資進行一系列的教學與課題探討，系統化教學內容及趣味互動，將成為喜歡存股的投資朋友，最佳的理財學習內容。
而此次中信金發行丙種記名式特別股，股魚也發表看法，以下是臉書全文：
金融特別股又出來搶錢了，想獲得有保障的 3.2% 現金股利的人，要記得關注這一檔發行。其實關注其他檔已經發行的也是可以
股魚很快的整理這檔特別股的重點給各位瞭解：
1. 發行價格：60
2. 殖利率： 3.2%（IRS 0.99%+2.21%)
3. 非累積型
4. 無表決權
5. 無轉換普通股權力
6. 七年後有權以票面 60 元回收
看起來不怎麼樣對不對，這你就不懂特別股的奧妙了。
注意看第六點。以「60 元票面回收」喔，這代表你抽中了一開始發行的特別股就有以下三件事情：
1. 每年給你 3.2% 現金股利（ 60*3.2% = 1.92，買一張每年配息 1920 給你）
2. 可以以相同利率連續領七年（3.2% * 7 = 22.4%)
3. 七年後公司若要回收必須以 60 元的價位收回（保本）
有問題請以公開發行說明書內容說為準。
更白話一點，3/29 後買到且公司有持續獲利則七年後賺到 22.4% 的利息，這樣懂了嗎！！！特別股才是真正的「保本的定存股」，想有機會保本又賺現金流的朋友不要錯過了。
若對特別股才是真正的「保本的定存股」有疑問，可以留言討論，想有機會保本又賺現金流的朋友不要錯過了。底下有許多高手的留言提醒與討論，不要忘記看一看加入討論喔。