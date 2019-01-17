錸寶今上市掛牌股價勁揚逾3成 上衝到81.8元 月產能擬擴充至2.7萬片

PMOLED 廠錸寶 (8104) 於今 (17) 日以 60 元正式上市掛牌，掛牌首日股價大漲逾 3 成，上攻到 81.8 元，穿戴式裝置、通訊、智能家電等各項應用成長，透過製程優化，月產能由 2.4 萬片緩步擴充到 2.7 萬片。錸寶成立於 2000 年，2015 年掌握 PMOLED 導入穿戴式裝置商機，後來把應用面延伸到通訊、白色家電等，去年前三季營收 18.83 億元，毛利率 22.15%，稅後淨利 2.84 億元，每股稅後盈餘 4.72 元。



目前全球前四大 PMOLED 廠分別為錸寶、智晶 (5245)、維信諾、信利國際，合計市占率達 89.7%，若以單色 PMOLED 來看，錸寶市占率達 29.1%，維信諾 26.2%，智晶為 21.6%，近幾年穿戴式裝置成長快速，PMOLED 廠均有擴產動作，錸寶維持原訂產能擴充計畫，拉大與競爭對手的差距。



日前錸寶宣布與美商 3D 微結構光學設計廠 Luminit 合作，成立台灣分公司 Luminit Automotive Technologies，初期資本額約 1 億元，Luminit 占了 7 成，錸寶占了 3 成，由於 Luminit 為車用 Tier 1 供應商，此一合作計畫，錸德模具加工有發揮的利基，而錸寶則為 OLED 供應，創造三贏局面。