國銀首家 台新銀網路外幣收單服務拔頭籌 外國人在台網購更方便

因應國際商務發展，金流收付服務需求也日益多元，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行與代收代付服務平台領導品牌「藍新科技」強強合作，率國銀之先開辦網路購物外幣收單服務。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，透過此項服務提供國外的消費者在本國網路商店消費時，可以選擇自己國家的幣別付款，藉以減少匯率變動風險，目前已可提供超過 40 種貨幣轉換服務，有效提升外國消費者支付體驗及滿意度，並且協助臺灣商家拓展全球客源。

黃天麟指出，台新銀行是目前國內收單商戶數排名第一的銀行，也一直為提升商戶多元、完整的收付服務不遺餘力，如「銀聯卡網路收單」、「Apple Pay 行動支付 」等，台新都是國內首先提供該項收付服務的收單銀行；此外，台新銀行也協助國內電子支付及代收付平台業者建構金流服務。

台新銀行選擇藍新科技旗下的藍新金流做為外幣收單服務的首發合作夥伴，主要是藍新金流專注經營線上商店收款，並且為多家大型電商提供金流服務，藉由與藍新科技合作，有需求的線上商店可透過藍新金流服務平台提出申請，最快在 2 個工作天內即開通外幣收單服務，輕鬆強化對境外消費者的購物體驗。

台新銀行自 2012 年起即開始提供線下外幣收單服務，迄令合作商戶數已逾萬家，知名商戶包含新光三越、昇恆昌、寒舍酒店、漢來國際飯店及王品集團等，黃天麟強調，未來將布局更多網路商戶提供外幣收單金流服務，並致力提供合作商戶完整、多元金流服務，整合各種支付應用技術，為商戶創造更多的商機。