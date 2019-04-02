台股盤中—電子三雄領軍續漲 重回10700點關卡

受惠美股周一全面收漲，台股今 (2) 日在電子三雄領漲下，延續昨 (2) 日走強氣勢，加上台塑三寶齊上攻，國泰金、富邦金與中信金等金融權值股同步攀揚，激勵台股站回昨日得而復失的 10700 點關卡，今日成交量預估約 1400 億元。

台股今日開盤上漲 85.75 點，以 10695.47 點開出，盤中最高點 10728.38 點，最低為 10692.11 點；櫃買市場今日則以 140.19 點開出後一路走高，盤中最高來到 141 點。

電子三雄方面，台積電今日股價開高震盪，盤中漲幅約 0.6%、來到 247 元；股王大立光則是三雄中表現最強勢者，今日股價強勢反彈，盤中漲幅逾 3.3%、來到 4630 元，站回昨日失守的 5 日線與月線；鴻海延續昨日走強力道，今日續攻高，盤中漲幅約 2.2%、來到 82.6 元，創近 8 個月新高。

工具機族群今日由全球傳動與直得領軍強漲，盤中雙雙亮燈漲停，上銀與亞德客 - KY 也維持超過 5％漲幅，百德、瀧澤科漲幅逾 3%。

IC 設計族群今日表現也相當強勁，創意盤中攻上漲停價 226 元，力旺也以 355 元亮燈漲停，聚積、倚強漲幅逾 8%，矽創上漲逾 4%，瑞昱、敦泰、聯詠、敦南、義隆均有超過 2% 的漲幅。

法人指出，清明節連假將至，但在台股偏多格局未變之下，預期指數持續向上正向表現機率較高。現階段以個股表現為主，在個股快速輪動下，若股價一旦漲多，仍應適度減碼審慎因應。