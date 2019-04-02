聚積(3527)、華通(2313)、精測(6510)、麗清(3346)、永冠-KY(1589)

聚積 (3527)：去年營收創新高，稅後淨利達 2.64 億元，年增 89.9%，除小間距 LED 驅動 IC 外，Mini LED 背光模組驅動 IC 已打入電競螢幕市場，並預計第三季將拿下高階電視訂單，明年上半年攻入智慧手機市場。股價開高走高，一度攻上 122 元漲停板，創下波段新高，可沿 5 日均線向上操作。

華通 (2313)：中資券商看好蘋果新款手機支援對 AirPods 無線充電，預估新款 iPhone 電池板將帶動華通營收年增達 50~60%，有助營運表現，三大法人聯手買超，股價飛越年線之上，一度突破 26 元，續創波段新高。



精測 (6510)：蘋果晶圓測試卡訂單回流，華為追加手機處理器晶片訂單，晶圓測試卡需求回溫，第二季 DRAM 探針卡業務開始放量，全年探針卡營收可望年增 5 成以上。股價跳空開出，突破 500 元關卡，日 K 連 3 紅。



麗清 (3346)：順利切入新客戶供應鏈，並取得品牌車廠認證，LED 車頭燈模組新訂單接單量是去年的兩倍，爭取中國 LED 車頭燈龐大的市場商機。股價拉出一根長紅棒，放量突破季線及半年線之上，朝上檔 40 元關卡挺進。



永冠 - KY(1589)：國內風電鑄件大廠，今年能源類產品接單已超過產能，營運谷底已過，有信心第二季單季轉盈，台中港新廠也正在建置，未來營運看升，股價放量補漲，一根長紅棒突破月線之上，挑戰 75 元關卡。

