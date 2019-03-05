顏值經濟當道 天貓美妝年成長率超過60% 上海蟬連「最愛美」城市

天貓 4 日發布《顏值經濟》報告，表示 2018 年天貓上的美妝消費者已突破 3 億，其中有超過 5000 萬的 95 後消費者，在天貓上購買買化妝品。口紅仍然是美妝領域最暢銷的第一單品，消費者每人平均每年在天貓購買 3.3 支口紅。

天貓資料顯示，2018 年天貓美妝的銷售年成長率超過 60%，其中，年輕化趨勢越發明顯，00 後消費更高端消費更多美妝品類。

上海為「最愛美」城市

從地域看，上海又一次成為了「最愛美」城市。天貓資料顯示，2018 年上海人最愛買化妝品，僅上海一座城就有 661.9 萬人在天貓上購買化妝品。北京、廣州位居二三位，其後是深圳、重慶、成都、杭州、蘇州、武漢、西安。這 15 個城市的消費者共買走線上約四分之一的化妝品，一線城市和新一線城市成為了美妝線上消費的主力。

同時，購買化妝品的男性也不只為了悅己，這已成了他們的 “強社交手段”—香水送朋友，口紅送女朋友。

在情人節、婦女節、七夕節、聖誕節等節日，男性在天貓購買口紅的占比超過 50%。男性購買口紅尤其青睞高端大牌，比如紀梵希，YSL，阿瑪尼，MAC 等高端彩妝品牌成最受男性消費者追捧的目標。

天貓資料顯示，紀梵希小羊皮口紅有 70% 由男性消費者購買；買 YSL 聖羅蘭口紅的男性占比高達 7 成。SK-II 前男友面膜超過 40% 由男性消費者購買；祖瑪瓏香水有 50% 的消費者也是男性。

男性理容成新興藍海市場

男性購買化妝品也是一個新的趨勢。男士理容成為了一個新興藍海市場，快速爆發，趨向精細化、專業化和高端化，連續兩年增速超過 50%。男士使用的理容產品數量持續增加，品牌選擇越來越高端，更青睞男士專業品牌。

男性更注重面子工程，他們開始使用口紅、眉筆、精華、防曬和面膜和彩妝。同臉部護膚、身體洗護、香水、頭部洗護和口腔護理相比，男士彩妝年成長率達到了 89%。

中國市場成長迅速

據 Euromonitor 此前數據顯示，2013-2017 年，中國化妝品行業年均複合增長率達到 10.6%，遠超全球平均增幅。

這一點從近期各大美妝品牌所發布的財報中也得到了印證。各大美妝品牌的財報均顯示，中國市場的增長跟其他國家相比遙遙領先。

最近一季財報中，LG 生活健康集團第四季度海外市場實現了 47% 的年成長率，中國市場比平均高出 7 個百分點；資生堂中國市場的業績相比上一年度同期增長了 32.3%，達到了 1908 億日元；而在過去一年中，歐萊雅則在中國市場獲得了多項亮眼成績—不但創下遠超全球、高達 33% 的增速，更是奪下蘭蔻、赫蓮娜和歐萊雅男士 3 大品牌「全球第一大市場」稱號。