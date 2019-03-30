能源盤後——WTI原油重返60美元以上 Q1創10年來最大單季漲幅

週五 (29 日) 交易，交易時間川普推特呼籲 OPEC 降價，原油一度走跌，但爾後強勁上漲，擺脫了此跌勢。第一季原油創下近 10 年來最大單季漲幅。

油田服務公司 Baker Hughes 每週報告顯示，本週美國活躍石油鑽井平台數量下降 8 個，讓 WTI 原油守住漲幅。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 84 美分或 1.4%，收每桶 60.14 美元，為 11 月 9 日以來最高收盤價，第一季漲幅 32.4%，創下自 2009 年第二季以來最大單季漲幅。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 48 美分或 0.7%，收每桶 67.58 美元。Brent 原油期貨價格第一季漲幅 25%，也是 2009 年以來最大單季漲幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 57 美分或 0.8%，收每桶 68.39 美元，該契約於週五收盤後到期。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 報告指出，「總統的石油推文不像以前那樣了。」

由於美國原油供應意外上​​升，以及全球成長令人擔憂，使得能源需求也出現不確定性，原油期貨價格週四收低。美國川普總統週四交易時間稍早發推特指出，原油價格「漲得太高」，此推文最初讓期貨價格大跌，但市場參與者認為，川普不斷喊話要產油國降價，交易員可能漸漸習以為常。

Flynn 表示，美國可能加強制裁委內瑞拉和伊朗，讓這兩國的石油出口降至 0，這有助於讓石油價格返回上漲。此外，中美貿易談話的樂觀預期也提供了支撐力。

由於 OPEC + 今年開始執行減產協議，較去年 10 月石油產量水準下降 120 桶 / 日，因此推升了今年的油價。

油價自去年 12 月低點迄今一路上漲。

Hantec Markets 分析師 Richard Perry 表示，「多頭仍堅持前景正面，但經歷一個顛簸的交易，現在對上漲趨勢能夠持續多久，已經出現了問號。」

他認為，市場再次守在 58 美元中間區域的支點，同時回溯 12 月低點形成一路上漲的趨勢，市場如何打破此小幅盤整，即收盤介於 58 美元至 60.40 美元區間，將可能決定走向。

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