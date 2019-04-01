開發金旗下凱基證逐筆交易擬真平台 單日成交近3萬筆

逐筆交易制度將明年 3 月 23 日正式上線，開發金 (2883) 旗下凱基證投入大量的資源，全面升級軟、硬體設備，因應逐筆交易的環境下，投資人對於行情揭示及下單速度迫切即時的需求，所提供的擬真平台上線，單日成交筆數近三萬筆。凱基證投入大量的人力、物力，交易系統全面升級軟、硬體設備，以因應在逐筆交易的環境下，投資人對於行情揭示及下單速度迫切即時的需求，在硬體方面，全面將各分公司網路交換器汰換更新，亦將公司核心網路全面升級，與交易所連線也提升為 FIX 快速線路，並重新設計交易系統架構，縮減網路節點，期望提供投資人最有競爭力的交易環境。



軟體方面，除了各交易系統全面改版，以因應新的行情揭示及各式新種委託種類外，凱基證電子交易系統更提供了智慧條件下單及閃電下單功能，如：觸價鋪價、條件觸價下單等，協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的，因應搶速度的交易方式。



對於逐筆交易上線，凱基證認為，除了增加多項委託種類，在交易撮合及行情揭示方面速度也較現行快速，建議投資人可利用逐筆交易擬真平台，熟悉 ROD(市價 / 限價當日有效)、IOC(市價 / 限價立即成交或取消) 和 FOK(市價 / 限價全部成交或取消) 等各種新式委託的下單方式及了解其差異，調整自身的看盤及交易習慣。

