國際金融市場2月回春 開發金前2月稅後獲利22.94億元 EPS 0.16元

儘管 2 月工作天數較少，農曆年後資本市場表現穩健，開發金 (2883) 帳上金融資產評價回升，2 月份自結稅後獲利 9.38 億元，累計 2 月稅後獲利 22.94 億元，每股盈餘 0.16 元。旗下凱基銀 2 月稅後獲利 3.06 億元，累計前 2 月稅後獲利 6.79 億元，每股稅後盈餘 0.15 元；凱基證 2 月農曆春節假期交易天數減少影響，稅後獲利 1.63 億元，累計前 2 月稅後獲利 8.32 億元，每股盈餘約 0.26 元；開發資本 2 月營運受惠於自有投資部位評價增長，稅後獲利 4.23 億元，累計前 2 月稅後獲利 7.66 億元，每股盈餘 0.38；中壽(2823)2 月份稅後獲利 9.71 億元，累計前 2 月稅後獲利 17.47 億元，每股盈餘 0.44 元。



開發金表示，面臨區域衝突或國際貿易紛爭持續不確定因素，今年全球經濟活動仍可能受到壓抑，影響相關業務營運動能，致力推動子公司合作、產品開發，以及銷售能力，提升長期穩定的獲利能力，近日首創運用金融創新科技，打造凱基銀、凱基證客戶可雙向無縫申辦產品之數位橋樑，該項數位身分認證為「KGI inside」概念在開發金控內部落實的第一步。





