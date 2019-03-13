開發金今年配息恐難高於0.4元 2020年可望併購+喬遷「雙喜臨門」

開發金 (2883-TW) 執行副總郭瑜玲今 (13) 日表示，位於敦化北路台北學苑地上權今 (2019) 年底可望落成，預計明年下半年搬遷至新總部大樓。由於 2020 年也是開發金完成 100% 收購中壽 (2823-TW) 的表定年限，預期可望「雙喜臨門」。

開發金過去幾年都維持高現金股利政策，平均現金股息發放率約 70%，過去五年現金股利分別為每股 0.4 元、0.6 元、0.5 元、 0.5 元、0.6 元，開發金發言人張立人表示，股利政策需要等董事會決議、股東會通過才能確認，但因帳上現金部位充足，且開發金股本高，配發現金股利為主還是未來持續進行的政策。

不過，法人表示，開發金去年稅後純益 78.57 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.54 元，預估今年配息恐不會高於 0.4 元。

凱基銀行副總盛嘉玲表示，凱基銀行目前尚無海外據點，但今年可望有所進展，香港分行、以及與江蘇銀行合資的江蘇蘇銀凱基消金公司都希望在今年下半年拿到執照。

而談到開發金的金雞母中壽，郭瑜玲坦言，因為避險成本高漲，壽險業這兩年確實很艱辛，去年避險成本最高飆到 3%，今年初以來稍降到 2.5-2.6%，但比起過去平均 1% 左右的避險成本，壓力還是很大。

郭瑜玲表示，中壽會在資產配置上多下苦功，調整資產配置，看好人民幣、債券 ETF、長照基金、雲端基金等。

不動產策略部分，郭瑜玲表示，中壽 2013 年底已以 141.68 億元標下敦化北路台北學苑地上權 70 年，基地面積 4050 坪，建坪近 2 萬坪，在 2017 年 2 月開動動土，郭瑜玲表示，今 (2019) 年底可望落成，在裝潢過後，預計明年下半年啟用，屆時包括金控及子公司中國人壽、凱基銀行都會搬遷至新總部大樓。

至於是否新加碼不動產？郭瑜玲表示，現在在國內要找到符合投報率 2.375% 的標的很難，國外不動產投資的話，例如倫敦，一個政治變數造成金融市場波動，不動產價值就減損了，因此也要格外審慎，目前還是傾向以投資不動產證券化 (REITs) 為主軸。

而新總部大樓的搬遷啟用落在 2020 年下半年，2020 年也是開發金完成對中壽 100% 收購的表定年限。開發金總經理王銘陽多次於法說會上表示，開發金 2017 年 9 月收購 25% 中壽，以每股 35 元收購 8.8 億股，就花了多大的金額，由於尚須收購 65% 股份，換算市值甚高，因此需要時間準備，因此訂在 2020 年底前完成 100% 收購。

也就是說，開發金在 2020 年下半年可望完成 100% 併購中壽、喬遷新總部大樓，同慶「雙喜臨門」。

此外，開發金今年歡慶 60 周年，一甲子以來秉持著金融核心價值協助台灣企業成長，目前旗下三家子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券為了感謝客戶長期的支持，並一起共享 60 周年慶的喜悅，將接連推出客戶專屬優惠方案，將送出豪華百萬名車、極光之旅、 29 台 Gogoro2，共計將送出超過 3000 個獎項。