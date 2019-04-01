美國證券交易委員會（SEC）日前對兩檔比特幣交易所交易基金（ETF）提案作出推遲的決定。儘管社區大多數人認為比特幣 ETF 可能會在今年到來，但事實上 SEC 尚未讓任何一檔比特幣 ETF 過關。

有關 Bitwise 資產管理公司與洲際交易所集團旗下紐交所群島交易所（NYSE Arca）提交的首份比特幣 ETF 提案的規則變更資料，於 2 月 15 日在聯邦公報上公佈以作公開咨詢，同時正式開啟了 SEC 對其申請作出初步決定的第一個 45 天倒數。

根據 SEC 上周五的公開信函指出，該委員會就 NYSE Arca 針對 Bitwise 比特幣 ETF 的規則變更，迄今已收到了 21 條評論。而該擬議規則變更通知發布後的第 45 天是 2019 年 4 月 1 日。因此，該委員會在當地時間 3 月 29 日作出書面回覆，指需要一個較長的時間來對擬議的規則變更作出結論。

SEC 在上周五的決定意味著，該委員會現在進入下一個 45 天的倒計時，美國證券交易委員會需在 2019 年 5 月 16 日或之前「批准或否決，或延後以確定是否反對擬議的規則變更」。整體而言，美國證券交易委員會總共有 240 天的時間，對任何 ETF 提案做出批准或否決的結果。

與此同時，SEC 同樣推遲了 VanEck/SolidX 與 Cboe BZX Exchange 合作提交的一檔比特幣 ETF 提案。VanEck / SolidX 的提案最早見於大概一年前，但是不幸遇上美國歷史上最長時間的政府停擺，該提案被迫撤回。VanEck 執行長 Jan van Eck 解釋說，政府停擺暫停了美國證券交易委員會與提交提案的公司之間的對話。

Cboe 於今年 1 月下旬重新提交該提案，並於 2 月 20 日在聯邦公報上公佈以作公開咨詢。但美國證券交易委員會同樣於 3 月 29 日作出書面回覆指，需延後相關決定，並將 5 月 21 日定為其作出明確決定或延後決定的日期。

美國證券交易委員會委員 Robert Jackson 在 2 月初接受 Roll Call 採訪時表示，他認為 ETF 提案將「最終滿足監管機構設定的標準」。

Kobre Kim 律師事務所的 Jake Chervinsky 律師甚至更加樂觀，此前在接受采訪時，他表示，「加密貨幣生態系統再發展 10 個月的話，完全是有可能讓比特幣 ETF 最終獲得批准」。

這篇文章 兩檔比特幣 ETF 申請再遭 SEC 推遲 Bitwise、VanEck 還有望嗎？ 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』