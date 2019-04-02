美國證管會招聘專精加密領域律師顧問 發展加密證券計畫

美國證管會 (SEC) 正尋求為交易與市場部門 (TM) 聘僱一名專精加密貨幣的律師顧問，凸顯要發展與加密證券相關的計畫。這個新的職缺是在 3 月 29 日張貼於政府公職招募網站 USAJobs。

成功獲聘者的工作職責，將是與交易市場部門員工、其他證管會部門的成員協調，建立「處理加密和數位資產證券綜合計畫」。

這名新聘的律師顧問被期望要開發並維護有關加密與數位資產證券和相關產品的專業級產業知識，並且擔任證管會與國內、全球監管機構、市場參與者與普羅大眾的聯繫窗口。

其他重要責任包括「將聯邦證券法的知識應用於數位資產證券和加密事務，例如經紀商 - 交易商、交易所、清算機構和交易登記、交易所產品應用、銷售和交易實務等等」。

新員工進一步擔負的任務是與證管會交易市場部門和其他機構員工定期開會，促進開放溝通與核心議題的共同瞭解，以及讓各部門跟上理解相關產業、法律與政策發展的最新情況。

這項工作的試用期為兩年，正職工作的預期年薪介乎 14 萬 4,850 美元至 23 萬 8,787 美元，因此求職者必須符合特定條件才能有資格申請這份工作。這些條件包括擁有學士後法律系 (J.D.) 或法學學士 (LL.B.) 學位，以及身為聯邦律師協會的活躍成員且行為良好。

申請人還必須證明有 JD 後擔任四年執業律師，其中三年應包含詮釋和應用管理證券產業的法律，尤其是《1934 年證券交易法》。他們還被要求提供評估法律與政策議題的專業知識，能解決因新問題而缺乏明確適用先例的證券法問題，還要分析包含在內的事實與法律問題。

實際上，美國證管會在去年 6 月聘僱 Valerie Szczepanik 來專責負責釐清加密監管事務，已顯示出該監管機關對於加密貨幣及其市場發展的研究投入。Valerie Szczepanik 目前被外界俗稱為證管會「加密沙皇」，暗示她在加密領域的影響力。她在今年 3 月表示，急速成長的穩定幣領域資產依據現有證券法可能會面臨問題。

此外，美國許多加密貨幣產業的重要人士與議員已多次呼籲證管會提供更佳的規範，來釐清區塊鏈代幣與證券法之間的關係。

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